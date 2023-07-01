Виссел Кобе красиво попрощался с Иньестой

Испанец ушел из клуба после пяти лет выступлений.

Японский клуб Виссел Кобе объявил об уходе полузащитника Андреса Иньесты. 39-летний испанец провел свой последний матч.

"Мы вместе боролись в течение 5 сезонов после его перехода из Барселоны. Мы были очарованы футболистом, игравшим как волшебник. Первый трофей, первые международные матчи...

Он открыл новую страницу в истории Виссел Кобе, ведущей к званию лучших в Азии – именно на это мы должны нацеливаться. Его игра никогда не будет забыта.

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Спасибо, Андрес, что провел с нами 5 сезонов", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Иньеста выступал за Виссел Кобе с 2018 года, выиграв за это время Кубок и Суперкубок Японии.