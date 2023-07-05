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Пике все же не виноват?: стали известны новые подробности расставания футболиста с Шакирой

Существует вероятность того, что колумбийская певица решила "забыть" об особенностях их отношений.
Сегодня, 11:39
Жерар Пике и Шакира / Getty Images
Жерар Пике и Шакира / Getty Images

Во время и после расставания Шакира обвиняла Жерара Пике в измене, что экс-защитник Барселоны, конечно же, отрицал.

Однако источники, близкие к паре, теперь утверждают, что до разрыва у них были открытые отношения, сообщает Daily Star.

Испанский телеведущий Хосе Антонио Авилес заявил: "Существует соглашение, согласно которому "ты делаешь то, что хочешь ты, а я делаю то, что хочу я, но перед лицом СМИ мы все еще ведем себя как пара".

В то же время он добавил, что Пике был шокирован, когда Шакира объявила об их разрыве в соцсетях.

"Он был раздражен, узнав об этом из прессы! Пике не хочет слухов о том, что причиной расставания стала измена. Он был удивлен заявлением, потому что та, кто проявляет инициативу — это она".

Певица утверждала, что узнала об измене футболиста после того, как она заметила, что куда-то пропал клубничный джем, который никто, кроме нее, не ест.

Напомним, что недавно Шакира выпустила новый клип на свою песню, вновь недвусмысленно намекая на отношения с Жераром Пике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира Жерар Пике

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Пике все же не виноват?: стали известны новые подробности расставания футболиста с Шакирой
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