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Пике рассказал, скучает ли он по футболу

Испанец наслаждается заслуженным отдыхом.
Сегодня, 11:55
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике заявил, что совсем не скучает по футболу. 

"Я совершенно не скучаю по футболу. Это пройденный этап. Если решение принято, то все. Оглядываться назад бесполезно. Все прошло очень хорошо, я даже не мечтаю о футболе. Ведь я столько выиграл в клубе своей жизни. Этот этап уже пройден.

Сейчас я предпочитаю меньше есть, а не заниматься спортом. Пока мне нужно отключиться – до тех пор, пока тело не попросит физической нагрузки. Так что я предпочитаю меньше есть.

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Я чувствую себя хорошо. Моя философия – делать то, что мне хочется", – сказал испанец в интервью As.

Напомним, Пике завершил карьеру в конце 2022 года. Жерар является восьмикратным чемпионом Испании, а также чемпионом мира и Европы.

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