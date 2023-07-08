Стало известно, благодаря чему Реал выиграл конкуренцию за турецкого Месси

Арда Гюлер выбрал мадридский Реал, так как Карло Анчелотти кое-что пообещал перспективному турку, пишет Marca.

Напомним, что борьбу за турецкого Месси мадридский Реал выиграл у Боруссии, Милана и Аякса.

Дело в том, что главный тренер "сливочных" пообещал Гюлеру игровое время. Арда просил, чтобы его не отдавали в аренду в его дебютном сезоне в Испании.

Анчелотти позвонил игроку и рассказал о том, как собирается его использовать. Гюлер, чаще всего, будет играть на позиции Марко Асенсио.

Напомним, ранее сам Гюлер рассказывал, почему выбрал Реал.