ПСЖ определился с судьбой Икарди

Аргентинец покинет в ближайшее время клуб.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди находится в шаге от смены команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время аргентинец пополнит ряды Галатасарая. Сейчас стороны стороны ждут оформления документов.

В свою очередь, Икарди уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом. Галатасарай заплатит за форварда около 10 млн евро.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 22 гола и 7 ассистов в 24 матчах турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Милан хочет усилить линию атаки скандальным форвардом ПСЖ.