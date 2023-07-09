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ПСЖ определился с судьбой Икарди

Аргентинец покинет в ближайшее время клуб.
Сегодня, 13:53
Мауро Икарди / Getty Images
Мауро Икарди / Getty Images

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди находится в шаге от смены команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время аргентинец пополнит ряды Галатасарая. Сейчас стороны стороны ждут оформления документов.

В свою очередь, Икарди уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом. Галатасарай заплатит за форварда около 10 млн евро.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 22 гола и 7 ассистов в 24 матчах турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Милан хочет усилить линию атаки скандальным форвардом ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай ПСЖ Мауро Икарди

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