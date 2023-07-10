Дембеле определился с будущим в Барселоне
Французский футболист нацелен на том, чтобы остаться в Каталонии.
Футболист сборной Франции Усман Дембеле не планирует покидать Барселону этим летом.
Как сообщает Marca, 25-летний игрок сосредоточен на том, чтобы продолжить выступать за испанский гранд.
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По информации источника, Дембеле хотел бы продлить контракт с клубом, который истекает летом следующего года.
В прошлом сезоне в чемпионате Испании Усман провел 25 матчей и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что бразильский вундеркинд верит, что сможет завоевать Золотой мяч в Барселоне.