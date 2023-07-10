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Дембеле определился с будущим в Барселоне

Французский футболист нацелен на том, чтобы остаться в Каталонии.
Сегодня, 08:25
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Футболист сборной Франции Усман Дембеле не планирует покидать Барселону этим летом.

Как сообщает Marca, 25-летний игрок сосредоточен на том, чтобы продолжить выступать за испанский гранд.

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По информации источника, Дембеле хотел бы продлить контракт с клубом, который истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне в чемпионате Испании Усман провел 25 матчей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что бразильский вундеркинд верит, что сможет завоевать Золотой мяч в Барселоне.


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