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Бразильский вундеркинд верит, что сможет завоевать Золотой мяч в Барселоне

Настойчивость новичка помогла каталонцам заключить сделку.
Сегодня, 18:44
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Витор Роке приложил немало сил, чтобы перейти в Барселону, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, что Барселона и Атлетико Паранаэнсе долгое время не могли прийти к компромиссу по транферу бразильца, однако все же согласовали условия сделки.

Немалую роль в этом сыграл сам Роке и его агент Андре Кюри. Они отклоняли все предложения от других клубов, потому что Витор хотел играть только за Барселону.

Игрок убежден, что каталонский клу способен дать ему наилучшую возможность проявить себя и завоевать Золотой мяч в будущем.

Ранее, напомним, Бавария сделала улучшенное предложение по Харри Кейну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Витор Роке

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