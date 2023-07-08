Витор Роке обойдется Барселоне почти вдвое дороже
Каталонцы все же нашли компромисс.
Барселона и Атлетико Паранаэнсе все же согласовали условия трансфера Витора Роке, пишет Diario Sport.
Напомним, что ранее бразильский клуб был оскорблен медлительностью каталонцев и выставил им ультиматум.
Однако по итогу ситуация разрешилась компромиссом: Барселона получает игрока, а Атлетико почти вдвое больше денег.
Каталонцам придется выложить теперь 30 млн евро сразу, что на 5 млн больше первоначальной суммы, а также бонусы выросли с 10 млн до 31 млн евро.
Витор подпишет с каталонцами контракт на 6+1 лет. Все это позволит клубу выплачивать сумму за трансфер на протяжении четырех финансовых лет, что выгодно для бухгалтерии.
Ранее также стало известно, что ПСЖ нашел замену Килиану Мбаппе.