Витор Роке обойдется Барселоне почти вдвое дороже

Каталонцы все же нашли компромисс.

Барселона и Атлетико Паранаэнсе все же согласовали условия трансфера Витора Роке, пишет Diario Sport.

Напомним, что ранее бразильский клуб был оскорблен медлительностью каталонцев и выставил им ультиматум.

Однако по итогу ситуация разрешилась компромиссом: Барселона получает игрока, а Атлетико почти вдвое больше денег.

Каталонцам придется выложить теперь 30 млн евро сразу, что на 5 млн больше первоначальной суммы, а также бонусы выросли с 10 млн до 31 млн евро.

Витор подпишет с каталонцами контракт на 6+1 лет. Все это позволит клубу выплачивать сумму за трансфер на протяжении четырех финансовых лет, что выгодно для бухгалтерии.

Ранее также стало известно, что ПСЖ нашел замену Килиану Мбаппе.