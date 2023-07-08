iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Витор Роке обойдется Барселоне почти вдвое дороже

Каталонцы все же нашли компромисс.
Сегодня, 12:36
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Барселона и Атлетико Паранаэнсе все же согласовали условия трансфера Витора Роке, пишет Diario Sport.

Напомним, что ранее бразильский клуб был оскорблен медлительностью каталонцев и выставил им ультиматум.

Однако по итогу ситуация разрешилась компромиссом: Барселона получает игрока, а Атлетико почти вдвое больше денег.

Каталонцам придется выложить теперь 30 млн евро сразу, что на 5 млн больше первоначальной суммы, а также бонусы выросли с 10 млн до 31 млн евро.

Витор подпишет с каталонцами контракт на 6+1 лет. Все это позволит клубу выплачивать сумму за трансфер на протяжении четырех финансовых лет, что выгодно для бухгалтерии.

Ранее также стало известно, что ПСЖ нашел замену Килиану Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

ПСЖ нашел замену Мбаппе ПСЖ нашел замену Мбаппе
Куман: Отпустить Месси – огромная ошибка Барселоны Куман: Отпустить Месси – огромная ошибка Барселоны
Барселона интересуется нидерландским хавбеком Барселона интересуется нидерландским хавбеком
Барселона может упустить бразильского вундеркинда Барселона может упустить бразильского вундеркинда
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа14:09
Форвард Аталанты согласовал условия контракта с Манчестер Юнайтед
Европа13:55
Стало известно, благодаря чему Реал выиграл конкуренцию за турецкого Месси
Киберспорт13:52
The Bali Major 2023: Gladiators - участники Гранд-финала, Quest и Liquid поспорят за финал нижней сетки
Футбол13:16
УЕФА анонсировал новый турнир
Теннис13:05
Цуренко: Когда не хватает сил в матче, напоминаю себе, что я из Украины
Киберспорт12:41
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа12:36
Витор Роке обойдется Барселоне почти вдвое дороже
Европа12:35
Новичок Тоттенхэма стал жертвой насмешек фанатов-идиотов из-за фото с новорожденными детьми
Европа12:02
Боруссия может арендовать своего экс-игрока
Украина11:50
Трансферы УПЛ: Ворскла рассталась с двумя игроками, Черноморец подписал двух хавбеков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK