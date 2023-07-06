Барселона может упустить бразильского вундеркинда

Каталонцы все еще не отправили документы по трансферу.

Барселона рискует упустить Витора Роке, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, ранее каталонский клуб почти полностью завершил трансфер бразильского вундеркинда, но все оказалось не так гладко.

Как пишет издание, "блауграна" до сих пор не присала документы Атлетико Паранаэнсе. Бразильцы недовольны медлительностью испанцев и выставили им ультиматум.

Барселона должна до конца суток отправить документы, иначе Атлетико будет рассматривать предложения от других клубов.

Отметим, что Витор Роке интересует ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Ранее также сообщалось, что миланский Интер начал переговоры по Анатолию Трубину.