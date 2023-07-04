Барселона подписала перспективного бразильского форварда

Барселона подписала нападающего Атлетико Паранаэнсе Витора Роке. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Сумма сделки составит 35+10 млн евро. Роке подпишет контракт до 2029 года, а отступные составят 1 млрд евро. К Барселоне 18-летний бразилец присоединится в январе.

Кроме того, Атлетико Паранаэнсе включил в сделку бонусы за попадание Роке в топ-3 Золотого мяча, а также за выигрыш этого приза.

В текущем сезоне на счету Роке семь голов и два ассиста в 13 матчах чемпионата Бразилии.

Ранее сообщалось, что Барселона близка к продаже своего защитника в Тоттенхэм.