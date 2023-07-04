Барселона близка к продаже своего защитника в Тоттенхэм

Тоттенхэм выкупит у Барселоны защитника Клемана Лангле. Об этом сообщает издание Diario Sport.

После годовой аренды "шпоры" приняли решение осуществить полноценный трансфер. Стороны уже сели за стол переговоров.

Изначально каталонцы рассчитывали получить 15 млн евро одним платежом, но теперь готовы на 10 миллионов сразу, а еще 5 – в виде бонусов.

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"Сине-гранатовые" надеются закрыть сделку до конца недели. Это поможет клубу сэкономить и зарегистрировать новичков.

В минувшем сезоне на счету защитника два ассиста в 26 матчах АПЛ.