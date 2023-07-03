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Барселона может арендовать защитника Ман Сити

Канселу, похоже, не задержится в Манчестере.
Сегодня, 12:36
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона сохраняет интерес к португальскому защитнику Жоау Канселу, пишет Diario Sport.

Спортивный директор клуба Деку считает, что перед стартом также стоило бы усилить позицию правого защитника.

В этом плане руководство видит в Канселу идеального кандидата на усиление команды, вот только купить игрока у каталонцев вряд ли получится из-за финансовых проблем.

Однако Барса может попробовать взять Канселу в аренду с правом выкупа, хотя английский клуб хотел бы просто продать игрока.

Неизвестно, хочет ли португалец присоединится к Барселоне, но ему точно придется пойти на серьезное снижение зарплаты, клуб не сможет платить ему 8 млн евро в год.

Ранее также стало известно, что Бавария может потерять одну из своих главных звезд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу

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