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Футбол

Бавария может лишиться одной из своих главных звезд

Альфонсо Дэвис обеспокоен ситуацией в клубе.
Вчера, 21:58
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Мюнхенская Бавария хочет срочно подписать новый контракт с Альфонсо Дэвисом, пишет As.

В клубе боятся, что защитник, чей контракт истекает в следуюем году, может перебраться в мадридский Реал.

Чтобы не потерять игрока этим или следующим летом мюнхенцы хотят переподписать соглашение до начала сезона. Сам Альфонсо хочет принять решение о своем будуем в 2024 году.

Агент игрока сообщил, что канадец крайне обеспокоен ситуацией в Баварии, а потому хотел бы дождаться момента, когда клуб определит свой вектор развития.

Ранее стало известно, что Глейзеры пообещали тен Хагу, что клуб подпишет Онану.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен альфонсо дэвис

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