Реал может перехватить у Барселоны еще одного вундеркинда

Иван Фреснеда может перебраться в стан "сливочных".

Реал Мадрид намерен усилить линию защиты талантливым испанцем.

Как сообщает журналист Адриан Санчес, "сливочные" этим летом хотят подписать Ивана Фреснеду. Сумма сделки обойдется примерно в 20 млн евро.

Отметим, что мадридцы не единственный клуб, который намерен приобрести 18-летнего защитника. Футболистом также интересуется каталонская Барселона.

В минувшем сезоне Фреснеда провел 22 поединка в Ла Лиге, не сумев помочь Реалу Вальядолид не вылететь из элитного дивизиона.

Напомним, ранее Реал подписал турецкого Месси, перехватив его у уже упомянутой выше Барселоны.