Отвлекающий маневр: ПСЖ может купить Силву на фоне слухов об уходе Мбаппе

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва может сменить летом клубную прописку. Об этом сообщает издание Marca.

ПСЖ намерен усилиться футболистом сборной Португалии, чтобы отвлечь фанатов от сложной ситуации вокруг контракта форварда Килиана Мбаппе и возможного ухода футболиста в Реал.

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Парижане готовы выложить 80 млн евро за Силву, на игрока также претендует Барселона. Чемпионы Франции находятся в более выгодном положении, так как они могут без проблем заплатит данную сумму, которой нет у каталонцев.

Отметим, в подписании Бернарду лично заинтересован новый главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего португальца четыре гола и пять ассистов в 34 матчах АПЛ.