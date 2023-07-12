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Ман Сити начал Treble Trophy Tour, посетив самого преданного фаната

Болельщик видел все победы Сити, а теперь увидел трофеи.
Сегодня, 11:11
Getty Images
Getty Images

Руководство Манчестер Сити решило провести так называемый Treble Trophy Tour – показать выигранные в прошлом сезоне Кубки своим фанатам по всему миру.

Первым, к кому пришли "горожане", стал особый болельщик - Джеффри Ротбенд, которому в августе исполняется 103 года, и он следит за клубом с 1920-х годов.

Дедушка Джефри был свидетелем того, как Сити выиграл все девять титулов чемпионата Англии в высшем дивизионе, включая самый первый в сезоне-1936/37.

Единственной большой победой клуба, которую Ротбэнд не застал, была победа в Кубке Англии в 1904 году.

Напомним, что в прошлом месяце Манчестер Сити смог оформить требл - победить в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов, а Пеп Гвардиола стал первым тренером, который оформил такое достижение дважды из разными клубами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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