Недавний соперник молодежной сборной Украины стал приоритетной целью ПСЖ
Проведя прорывной сезон-2022/23 в составе Лиона, Брэдли Барколя заработал похвальные отзывы за свою игру, а также привлек к себе внимание ПСЖ.
Как сообщает французское издание RMC Sport, 20-летний француз стал приоритетной целью парижан на это лето.
По информации источника, это произошло по просьбе нового главного тренера чемпионов Франции Луиса Энрике, который уже успел поговорить с игроком в надежде переубедить его сменить команду.
В прошлом сезоне Барколя принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 результативными передачами.
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Напомним, что недавно Брэдли Барколя выступал на молодежном чемпионате Европы-2023 в составе сборной Франции, которая в 1/4 финала уступила сборной Украины (1:3).
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