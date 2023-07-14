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Недавний соперник молодежной сборной Украины стал приоритетной целью ПСЖ

Луис Энрике хочет, чтобы вингер Лиона переехал в Париж.
Сегодня, 08:48
Алексей Сыч и Брэдли Барколя / Getty Images
Алексей Сыч и Брэдли Барколя / Getty Images

Проведя прорывной сезон-2022/23 в составе Лиона, Брэдли Барколя заработал похвальные отзывы за свою игру, а также привлек к себе внимание ПСЖ.

Как сообщает французское издание RMC Sport, 20-летний француз стал приоритетной целью парижан на это лето.

По информации источника, это произошло по просьбе нового главного тренера чемпионов Франции Луиса Энрике, который уже успел поговорить с игроком в надежде переубедить его сменить команду.

В прошлом сезоне Барколя принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 результативными передачами.

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Напомним, что недавно Брэдли Барколя выступал на молодежном чемпионате Европы-2023 в составе сборной Франции, которая в 1/4 финала уступила сборной Украины (1:3).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион ПСЖ Лига 1 Луис Энрике

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