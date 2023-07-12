"ПСЖ - это тюрьма": Экс-агент одного из футболистов парижан раскритиковал клуб

Донато Ди Кампли, экс-агент хавбека Марко Верратти, рассказал о сорвавшемся переходе своего подопечного в стан Барселоны.

"Игроки в Париже находятся в заключении, всегда делают то, чего хочет клуб, а не они сами. Это тюрьма, там практикуют шантаж.

ПСЖ всегда действует путем шантажа. Мы хотели перейти в Барселону, и это, очевидно, не понравилось эмиру. Аль-Хелайфи сказал мне, что если я продолжу попытки провести сделку с Барселоной, Верратти от меня уйдет... И в конце концов это произошло. Я уверен, что Марко испугался – он не признается, но это так.

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С самого первого дня Верратти был заключен в тюрьму. Когда мы вели переговоры с Барселоной, ПСЖ встречался с ним несколько раз – они говорили ему, что подпишут Неймара, что построят команду вокруг него... Если вы идете против них, это становится личным.

Бартомеу продолжал звонить Аль-Хелайфи, но он никогда не отвечал на звонки. У меня ужасный опыт общения с ними. Их волнуют только деньги, это клуб, у которого нет души. Они не отпускают, потому что эмир и Аль-Хелайфи думают, что все можно купить, что они могут завоевать мир только благодаря деньгам. Но это, очевидно, невозможно", – сказал Ди Кампли в интервью Relevo.

Напомним, Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, проведя за это время более 250 матчей за клуб.