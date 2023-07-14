Манчестер Юнайтед не захотел отпускать своего игрока в Галатасарай
Манкунианцы планируют выручить за футболиста больше того, что им предложили.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред с высокой долей вероятности покинет команду этим летом.
"Красные дьяволы" хотят омолодить центральную зону, что станет возможным после продажи 30-летнего бразильца.
По информации Фабрицио Романо, на связь с Манчестером вышел Галатасарай, который был бы не против забрать игрока.
Однако манкунианцы отклонили первое предложение турецкого клуба, так как их не устроила сумма трансфера, которая оказалась ниже ожидаемого.
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Помимо Галатасарая на Фреда претендует Фулхэм, а также другие клубы АПЛ и Саудовской Аравии.
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