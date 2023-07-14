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Металлист 1925 усилился бразильским легионером

Ари Моура стал игроком харьковчан.
Сегодня, 13:36
Ари Моура / Металлист 1925
Ари Моура / Металлист 1925

Металлист 1925 усилил линию атаки бразильским легионером.

Как сообщает пресс-служба харьковчан, в команду перебрался Ари Моура. Игрок арендован на сезон из Атлетико Метрополитано с правом выкупа контракта.

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Основная позиция футболиста - левый полузащитник, но также он может играть и на правом фланге полузащиты. В украинской команде будет выступать под седьмым номером.

В минувшем сезоне выступал за израильский Серция Несс Циона, отыграв 29 матчей и забив всего один гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Металлист 1925

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