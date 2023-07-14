Металлист 1925 усилился бразильским легионером
Ари Моура стал игроком харьковчан.
Металлист 1925 усилил линию атаки бразильским легионером.
Как сообщает пресс-служба харьковчан, в команду перебрался Ари Моура. Игрок арендован на сезон из Атлетико Метрополитано с правом выкупа контракта.
Читай также: Трансферы УПЛ: Кривбасс и Шахтер потеряли легионеров, Металлист 1925 подписал бразильца
Основная позиция футболиста - левый полузащитник, но также он может играть и на правом фланге полузащиты. В украинской команде будет выступать под седьмым номером.
В минувшем сезоне выступал за израильский Серция Несс Циона, отыграв 29 матчей и забив всего один гол.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!