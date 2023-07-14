Металлист 1925 усилился бразильским легионером

Металлист 1925 усилил линию атаки бразильским легионером.

Как сообщает пресс-служба харьковчан, в команду перебрался Ари Моура. Игрок арендован на сезон из Атлетико Метрополитано с правом выкупа контракта.

Читай также: Трансферы УПЛ: Кривбасс и Шахтер потеряли легионеров, Металлист 1925 подписал бразильца

Основная позиция футболиста - левый полузащитник, но также он может играть и на правом фланге полузащиты. В украинской команде будет выступать под седьмым номером.

В минувшем сезоне выступал за израильский Серция Несс Циона, отыграв 29 матчей и забив всего один гол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!