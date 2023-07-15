Марсель Малиновского может усилить атаку игроком Челси
Обамеянг попал в сферу интересов французского клуба.
Форвард Челси Пьер-Эмерки Обамеянг попал в сферу интересов Марселя. Об этом сообщает издание Get French Football News.
Французский клуб раздумывает над подписанием нападающего. Стороны уже контактировали между собой.
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Новый главный тренер Марселя Марселино Гарсия Тораль считает, что Обамеянг идеально подходит под схему 4-4-2.
В минувшем сезоне на счету 34-летнего габонца один в 15 матчах АПЛ.
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