Марсель Малиновского может усилить атаку игроком Челси

Форвард Челси Пьер-Эмерки Обамеянг попал в сферу интересов Марселя. Об этом сообщает издание Get French Football News.

Французский клуб раздумывает над подписанием нападающего. Стороны уже контактировали между собой.

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Новый главный тренер Марселя Марселино Гарсия Тораль считает, что Обамеянг идеально подходит под схему 4-4-2.

В минувшем сезоне на счету 34-летнего габонца один в 15 матчах АПЛ.

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