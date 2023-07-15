Подбор года от финалиста НБА - Пике в ауте: Шакире приписывают роман с известным баскетболистом

Не везет в Финале НБА - повезет в любви?

Хоть Джимми Батлер так и не смог завоевать чемпионский перстень НБА, судя по всему, он выиграл в кое-чем другом.

Как сообщает Marca со ссылкой на US Weekly, звездный форвард Майами уже несколько месяцев встречается с известной певицей Шакирой, которая больше года назад рассталась с экс-защитником Барселоны Жераром Пике.

Jimmy Butler and Shakira are currently dating.



“Jimmy makes Shakira smile, and she feels happy spending time with him.”



Via US Weekly pic.twitter.com/aUXeLDWyvh — Daily Loud (@DailyLoud) July 15, 2023

Колумбийка посещала матчи Джимбо во время плей-офф НБА. По информации источника, пару не смущает разница в возрасте (певица на 13 лет старше баскетболиста).

"Они выходили в свет несколько раз, но их отношения очень новые, они на ранней стадии. Еще слишком рано говорить, есть ли у них долгосрочный потенциал", — сообщает источник.

"Джимми заставляет Шакиру улыбаться, и она чувствует себя счастливой, проводя с ним время".

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Стоит отметить, что недавно Батлера заметили на Уимблдоне, сидящим в нескольких рядах от Шакиры. Затем они продолжили вечер в одном из лондонских ресторанов, несмотря на то, что они прибыли туда с разницей в несколько минут.

"Пара была замечена в уютной атмосфере одного из самых популярных лондонских ресторанов", - сообщает E! News.

Охрана Батлера сопровождала Шакиру, когда они вместе віходили из ресторана и бара "Novikov". Шакира и Батлер ни подтвердили, ни опровергли слухи об их отношениях.

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