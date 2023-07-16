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Форвард Ювентуса согласовал условия личного контракта с ПСЖ

Душан Влахович стал ближе к переходу в стан парижан.
Сегодня, 20:14
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий Ювентуса Душан Влахович может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Calciomercato, серб согласовал условия личного контракта с французским ПСЖ. В случае перехода, договор будет подписан на 5 лет, а получать игрок будет 11 млн евро за сезон.

Теперь столичному гранду придется договориться об условиях трансфера с самими туринцами. "Старая синьора" намерена отбить стоимость трансфера Душана, тоесть получить за его перепродажу не менее 80 млн евро.

Отметим, что в минувшем сезоне Влахович провел 27 матчей в Серии А, забив 10 голов и отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ вернет своего экс-игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ Душан Влахович

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