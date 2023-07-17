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Игрок с опытом УПЛ перешел в клуб Саудовской Аравии

Соломон Квирквелия стал игроком Аль-Агдуда.
Сегодня, 09:56
Соломон Крирквелия / Getty Images
Соломон Крирквелия / Getty Images

Представитель элитного дивизиона чемпионата Саудовской Аравии Аль-Агдуд, подписал бывшего центрального защитника Металлист 1925 года.

Грузинский футболист Соломон Квирквелия, проведший большинство карьеры в россии, сыграл в Украине менее 10 матчей.

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После начала полномасштабного вторжения российской федерации на территории Украины Квирквелия перебрался обратно на родину в Грузию. В саудовскую Аравию он перешел из азербайджанского Нефтчи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Саудовская Аравия

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