Игрок с опытом УПЛ перешел в клуб Саудовской Аравии
Соломон Квирквелия стал игроком Аль-Агдуда.
Представитель элитного дивизиона чемпионата Саудовской Аравии Аль-Агдуд, подписал бывшего центрального защитника Металлист 1925 года.
الجورجي سولومون كفيركفيليا اخدودي 👊🏻💙#Sabakvirkvelia pic.twitter.com/p7B6JVzSfX— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) July 15, 2023
Грузинский футболист Соломон Квирквелия, проведший большинство карьеры в россии, сыграл в Украине менее 10 матчей.
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После начала полномасштабного вторжения российской федерации на территории Украины Квирквелия перебрался обратно на родину в Грузию. В саудовскую Аравию он перешел из азербайджанского Нефтчи.
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