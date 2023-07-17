"Жди меня на барбекю": Месси заранее сообщил Агуэро о переезде в МЛС

Экс-форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в Интер Майами.

"Правда в том, что я очень рад, что Лео здесь, в Майами. Я живу здесь, и мы постараемся наслаждаться этим моментом. Многие люди наслаждались его игрой по телевизору, и теперь они могут увидеть ее вживую.

Как друг, я всегда стараюсь не спрашивать его, куда он переходит, когда мы разговариваем. Иногда я спрашивал его, что он собирается делать, и он отвечал мне: "Жди меня на барбекю, приготовь все для меня, потому что я еду туда". Я сказал ему, что ему здесь всегда рады. Я хотел, чтобы он пришел сюда, потому что я живу здесь. Мы всегда стараемся говорить спокойно, по-дружески.

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Ясно, что Лео изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео. Он подходящий игрок для МЛС, и у других игроков также будет мотивация перейти сюда. Мы постараемся продолжить рост МЛС", – сказал Агуэро в интервью TyC Sports.

Напомним, 36-летний футболист подписал контракт на три года. Финансовые условия сделки не уточняются, но отмечается, что футболист стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги.

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