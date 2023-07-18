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Артета: Месси только своим присутствием устроит революцию в МЛС

Испанский специалист поддержал решение легендарного игрока.
Сегодня, 12:52
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета считает, что переход Лионеля Месси в МЛС может изменить весь чемпионат.

"Месси устроит революцию и изменит лигу только своим присутствием, тем, чего он добился, что значит для мирового футбола.

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Резонанс, который он произведет, будет исключительным. Для США невероятно, что он решил приехать сюда", – сказал Артета в интервью Olé.

Напомним, 36-летний футболист подписал контракт на три года. Финансовые условия сделки не уточняются, но отмечается, что футболист стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси Микель Артета

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