Артета: Месси только своим присутствием устроит революцию в МЛС

Главный тренер Арсенала Микель Артета считает, что переход Лионеля Месси в МЛС может изменить весь чемпионат.

"Месси устроит революцию и изменит лигу только своим присутствием, тем, чего он добился, что значит для мирового футбола.

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Резонанс, который он произведет, будет исключительным. Для США невероятно, что он решил приехать сюда", – сказал Артета в интервью Olé.

Напомним, 36-летний футболист подписал контракт на три года. Финансовые условия сделки не уточняются, но отмечается, что футболист стал самым высокооплачиваемым игроком североамериканской лиги.

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