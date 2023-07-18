ПСЖ может сконцентрировать усилия на подписании форварда Бенфики

Парижане никак не могут найти для себя нападающего.

ПСЖ продолжает работу на трансферном рынке, чтобы найти себе сильного форварда, однако терпит сплошные фиаско, пишет L’Équipe.

Изначально парижане интересовались Виктором Осимхеном, однако вскоре клуб решил, что не готов идти на уступки Ди Лаурентису. Наполи не намерен просто так отпускать свою главную звезду.

После этого клуб переключился на Харри Кейна, но форвард дал понять, что не заинтересован играть в Лиге 1. А так как между "шпорами" и ПСЖ теплые отношения, форсировать переход Кейна клуб не станет.

Затем ПСЖ интересовался возможность приобретения Рандаля Коло Муани, но Айнтрахт также ясно дал понять, что намерен сохранить француза еще на сезон.

После ряда провалов парижане сконцентрировали усилия на Душане Влаховиче, однако спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш хотел бы видеть в команде Гонсалу Рамуша.

Отступные за португальского нападающего составляют 120 млн евро, однако участие в возможной сделке Жорже Мендеша может снизить цену до приемлемой.

Напомним, что ранее фанаты ПСЖ выступили против подписания Душана Влаховича.

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