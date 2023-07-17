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Футбол

Ультрас ПСЖ угрожают потенциальному новичку клуба расправой

Влаховичу лучше не ехать в Париж.
Сегодня, 13:21
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Фанаты ПСЖ угрожают форварду Ювентуса Душану Влаховичу. Об этом сообщает издание Marca.

Из-за новостей о возможной покупке сербского футболиста болельщики парижан настроены крайне негативно на данный трансфер.

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"Если ты перейдешь, мы отрежем тебе три пальца", - говорится в заявлении фанатов на баннерах возле стадиона.

Вероятно, причиной отрезания трех пальцев является отсылкой к празднованию игроков сборной Сербии после одного из матчей. Данный жест означает превосходство над Косово.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ Душан Влахович

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