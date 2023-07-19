Ньюкасл договорился о трансфере лучшего бомбардира Лестера в прошлом сезоне

Лидер "лисов" не отправится вместе с командой в Чемпионшип.

Ньюкасл согласовал с Лестером трансфер хавбека Харви Барнса, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Переход 25-летнего англичанина обойдется "сорокам" в 38 миллионов фунтов. Ожидается, что личные условия контракта не будут проблемой.

Барнс - воспитанник "лисов". С момента своего дебюта в 2016 году он провел 187 матчей во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 32 ассистами.

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В прошлом сезоне, по итогам которого Лестер вылетел в Чемпионшип, Барнс стал лучшим бомбардиром команды с 13 голами.

Напомним, что ранее Лестер покинул Джеймс Мэддисон, который присоединился к Тоттенхэму.

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