Ньюкасл договорился о трансфере лучшего бомбардира Лестера в прошлом сезоне
Ньюкасл согласовал с Лестером трансфер хавбека Харви Барнса, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.
Переход 25-летнего англичанина обойдется "сорокам" в 38 миллионов фунтов. Ожидается, что личные условия контракта не будут проблемой.
Барнс - воспитанник "лисов". С момента своего дебюта в 2016 году он провел 187 матчей во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 32 ассистами.
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В прошлом сезоне, по итогам которого Лестер вылетел в Чемпионшип, Барнс стал лучшим бомбардиром команды с 13 голами.
Напомним, что ранее Лестер покинул Джеймс Мэддисон, который присоединился к Тоттенхэму.
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