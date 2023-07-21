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Бавария и Манчестер Сити вскоре обсудят трансфер Уокера

Защитник сообщил важным лицам "горожан", что он хочет переехать в Германию.
Сегодня, 09:58
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Все идет к тому, что Кайл Уокер сменит клубную прописку этим летом.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, 33-летний защитник уведомил главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу и спортивного директора Чики Бегиристайна о своем желании перебраться в мюнхенскую Баварию.

В связи с этим клубы намерены встретиться на следующей неделе в Токио, чтобы обсудить трансфер англичанина.

При этом вариант с обменом на Бенжамена Павара считается маловероятным. 

Напомним, что Кайл Уокер присоединился к Манчестер Сити летом 2017 года, перейдя из Тоттенхэма за 52,7 миллиона евро. С того момента он провел за "горожан" 254 матча, записав на свой счет 6 голов и 18 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер Бавария Мюнхен

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