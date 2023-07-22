Ман Сити определился с ценником на Силву
ПСЖ, вероятно, откажется от трансфера португальца.
Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
На португальца претендует ПСЖ, который хочет подписать игрока в это трансферное окно. Парижане предложили за полузащитника 42 млн евро и одного своего футболиста.
Читай также: Манчестер Сити подпишет лидера РБ Лейпциг
Отметим, "горожане" готовы продать Силву лишь за 100 млн евро, и ПСЖ столько платить не хочет. Сам игрок хочет играть за Барселону.
В минувшем сезоне не счету 28-летнего португальца четыре гола и пять ассистов в 34 матчах АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!