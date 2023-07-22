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Ман Сити определился с ценником на Силву

ПСЖ, вероятно, откажется от трансфера португальца.
Сегодня, 00:34
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

На португальца претендует ПСЖ, который хочет подписать игрока в это трансферное окно. Парижане предложили за полузащитника 42 млн евро и одного своего футболиста.

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Отметим, "горожане" готовы продать Силву лишь за 100 млн евро, и ПСЖ столько платить не хочет. Сам игрок хочет играть за Барселону.

В минувшем сезоне не счету 28-летнего португальца четыре гола и пять ассистов в 34 матчах АПЛ.

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