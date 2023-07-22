С Кривцовым, но без Месси: Стал известен стартовый состав Интер Майами на матч с Крус Асулем
Аргентинец выйдет на поле со скамейки запасных.
В субботу, 22 июля, в рамках Leagues Cup состоится матч Интер Майами - Крус Асуль.
Стороны уже объявили свои составы. Примечательно, что звездный новичок клуба из МЛС Лионель Месси начнет игру на скамейке запасных.
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В свою очередь, украинский защитник Сергей Кривцов выйдет в стартовом составе.
Tonight’s Starting XI vs Cruz Azul#CAZvMIA | 8:00PM ET |📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/xAKfYsdSf5— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2023
Напомним, стартовый свисток в матче прозвучит в 03:00 по Киеву.
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