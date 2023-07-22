Экс-форвард МЮ завершил карьеру игрока

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Джузеппе Росси объявил о завершении карьеры. Об этом итальянец сообщил в своем Instagram.

По словам футболиста, его карьера стала незабываемым путешествием.

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"Сегодня я объявляю о своем уходе из красивой игры. Это было незабываемое путешествие! От беготни по двору в детстве с мячом в ногах и тренера отца до игры на самом высоком уровне футбола, на самых красивых стадионах, которые только может предложить футбол, и игры с/против лучших игроков и клубов в мире..... Я бесконечно благодарен за то, что стал частью этой игры. Мои мечты сбылись. Моя жизнь состоялась.

Все, чего я когда-либо хотел, - это стать лучшим игроком, каким я только мог быть. Я посвятил этой игре все свои силы, пролил кровь, пот и слезы. Я могу спокойно покинуть игру, зная, что сделал все возможное для достижения своих целей.

Мой путь уникален. Много высоких, но есть и низкие. Моменты спада (особенно травмы) никогда не определяли меня. Моя цель была сильнее всех препятствий, с которыми я сталкивался. Я не переставал мечтать, когда на моем пути вставали вещи, которые я не мог контролировать. Я так люблю игру, что никогда не смогу от нее отказаться. Вот почему я пишу это с неохотой, но с большой улыбкой на лице: Я горжусь тем, чего я добился", - написал Джузеппе.

На данный момент Росси 36 лет. Последним клубом форварда был итальянский СПАЛ из второго местного дивизиона.