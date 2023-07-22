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Хавбек Баварии может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

Горетцка попал в сферу интересов "красных дьяволов".
Сегодня, 18:20
Леон Горетцка / Getty Images
Леон Горетцка / Getty Images

Полузащитник Баварии Леон Горетцка может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Английский клуб рассматривает вариант с трансфером 28-летнего немца. Игрок интересен главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу.

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Сам Горетцка хочет остаться в Баварии, но может задуматься о переходе, если Томас Тухель лишит места в стартовом составе.

В минувшем сезоне на свету футболиста сборной Германии три гола и два ассиста в 27 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария манчестер юнайтед Леон Горетцка

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