Хавбек Баварии может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

Полузащитник Баварии Леон Горетцка может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Английский клуб рассматривает вариант с трансфером 28-летнего немца. Игрок интересен главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу.

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Сам Горетцка хочет остаться в Баварии, но может задуматься о переходе, если Томас Тухель лишит места в стартовом составе.

В минувшем сезоне на свету футболиста сборной Германии три гола и два ассиста в 27 матчах Бундеслиги.

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