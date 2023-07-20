Манчестер Юнайтед официально представил нового капитана

Новым капитаном Манчестер Юнайтед ожидаемо стал Бруну Фернандеш, сообщает официальный сайт клуба.

Португальский хавбек сменил на этом посту Харри Магуайра, которого манкунианцы сейчас изо всех сил стараются продать.

В прошлом сезоне Фернандеш часто выводил команду с капитанской повязкой, потому у Тен Хага не было поводов для сомнений.

Бруну Фернандеш забил 64 гола и отдал 54 результативные передачи в 185 матчах за клуб с момента перехода в 2020 году.

Ранее, напомним, сообщалось, что Глейзеры могут отказаться от продажи клуба.

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