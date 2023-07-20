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Манчестер Юнайтед официально представил нового капитана

Бруну Фернандеш был самым очевидным вариантом.
Сегодня, 18:41
Бруну Фернандеш / manutd.com
Бруну Фернандеш / manutd.com

Новым капитаном Манчестер Юнайтед ожидаемо стал Бруну Фернандеш, сообщает официальный сайт клуба.

Португальский хавбек сменил на этом посту Харри Магуайра, которого манкунианцы сейчас изо всех сил стараются продать.

В прошлом сезоне Фернандеш часто выводил команду с капитанской повязкой, потому у Тен Хага не было поводов для сомнений.

Бруну Фернандеш забил 64 гола и отдал 54 результативные передачи в 185 матчах за клуб с момента перехода в 2020 году. 

Ранее, напомним, сообщалось, что Глейзеры могут отказаться от продажи клуба.

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