Глейзеры близки к тому, чтобы отказаться от продажи МЮ

Семейство Глейзеров, владеющее Манчестер Юнайтед, склоняются к тому, чтобы отказаться от продажи клуба, пишет Майк Киган.

Напомним, что еще в конце июня катарская сторона была уверена в успехе, хотя каких-либо предпосылок к тому не было.

Дело в том, что Глейзеры рассчитывали выручить с продажи не менее 6 млрд фунтов, однако ни одно из предложений не достигло этой суммы.

Американские бизнесмены разочарованы и подумывают о том, чтобы вовсе прекратить процесс продаже МЮ.

Журналист утверждает, что Манчестер Юнайтед точно не получит нового владельца до старта следующего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси нацелился на форварда молодежной сборной Франции.

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