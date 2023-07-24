iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Середняк АПЛ серьезно намерен приобрести Магуайра

Харри все ближе к уходу из МЮ.
Сегодня, 19:57
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Английский защитник Харри Магуайр, похоже, сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шетх, лондонский Вест Хэм серьезно заинтересован в услугах центрбэка.

Читай также: Звезды Голливуда и рестлинга навестили Манчестер Юнайтед в турне по США

"Молотобойцы" настаивают на подписании Харри и готовы его арендовать либо приобрести на полноценной основе. Ни потенциальная сумма трансфера, ни возможная зарплата игрока на данный момент неизвестны.

Отметим, что ранее Магуайра лишили капитанской повязки в стане "красных дьяволов". Новым капитаном клуба стал Бруну Фернандеш.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ харри магуайр

Статьи по теме

Звезды Голливуда и рестлинга навестили Манчестер Юнайтед в турне по США Звезды Голливуда и рестлинга навестили Манчестер Юнайтед в турне по США
Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию
Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из своих игроков Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из своих игроков
Ан-Наср Роналду подписал футболиста МЮ Ан-Наср Роналду подписал футболиста МЮ
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол21:15
Мбаппе решил, будет ли принимать предложение Аль-Хиляля
Европа20:47
Кейн рассматривает уход в ПСЖ
Формула 120:39
Ферстаппен получит новый кубок взамен того, что был разбит Норрисом
Европа20:25
Интер Майами близок к подписанию еще одного экс-партнера Месси
Европа20:18
Найдена альтернатива Трубину: Интер пытается подписать чемпиона мира-2022
20:06
Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов: украинские команды по разному пробились в полуфиналы
Европа19:57
Середняк АПЛ серьезно намерен приобрести Магуайра
НБА19:55
Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА подписал контракт с Монако
Европа19:33
Мальдини получил предложение о работе от ПСЖ и сборной Италии
НБА19:21
Карри назвал свою идеальную стартовую пятерку НБА всех времен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK