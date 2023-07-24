Середняк АПЛ серьезно намерен приобрести Магуайра
Харри все ближе к уходу из МЮ.
Английский защитник Харри Магуайр, похоже, сменит клубную прописку.
Как сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шетх, лондонский Вест Хэм серьезно заинтересован в услугах центрбэка.
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"Молотобойцы" настаивают на подписании Харри и готовы его арендовать либо приобрести на полноценной основе. Ни потенциальная сумма трансфера, ни возможная зарплата игрока на данный момент неизвестны.
Отметим, что ранее Магуайра лишили капитанской повязки в стане "красных дьяволов". Новым капитаном клуба стал Бруну Фернандеш.
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