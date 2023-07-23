Звезды Голливуда и рестлинга навестили Манчестер Юнайтед в турне по США

Один лысый тренер одной манчестерской команды опять будет завидовать.

Недавно Манчестер Юнайтед прибыл в США, где проведет ряд товарищеских матчей в рамках предсезонного турне.

Минувшей ночью один из них завершился уверенной победой над Арсеналом со счетом 2:0, благодаря голам нового капитана "красных дьяволов" Бруно Фернандеша и Джейдона Санчо.

Перед этим манкунианцев навестили гости из мира рестлинга - MVP и Омос, которые пообщались с игроками и главным тренером Эриком тен Хагом.

После беседы английский коллектив подарил рестлерам клубную футболку.

А уже на следующий день к ним в гости зашла главная поклонница Манчестер Юнайтед, разбившая сердце Пепу Гвардиоле, голливудская актриса Джулия Робертс.

И в отличие от рестлеров она получила сразу две футболки: одну - именную с первым номером, а вторую со своей фамилией и игровым номером ей отдал Лисандро Мартинес.

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So good to see Julia Roberts once again following Saturday's game! 📸#MUFC || #MUTOUR23 pic.twitter.com/9eksp8Lqn5 — Manchester United (@ManUtd) July 23, 2023

Ранее стало известно, что бывший форвард Манчестер Юнайтед принял решение завершить игровую карьеру.

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