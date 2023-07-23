iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезды Голливуда и рестлинга навестили Манчестер Юнайтед в турне по США

Один лысый тренер одной манчестерской команды опять будет завидовать.
Вчера, 22:39
Мартинес, Робертс, Санчо и Шоу / Манчестер Юнайтед
Мартинес, Робертс, Санчо и Шоу / Манчестер Юнайтед

Недавно Манчестер Юнайтед прибыл в США, где проведет ряд товарищеских матчей в рамках предсезонного турне.

Минувшей ночью один из них завершился уверенной победой над Арсеналом со счетом 2:0, благодаря голам нового капитана "красных дьяволов" Бруно Фернандеша и Джейдона Санчо.

Перед этим манкунианцев навестили гости из мира рестлинга - MVP и Омос, которые пообщались с игроками и главным тренером Эриком тен Хагом.

После беседы английский коллектив подарил рестлерам клубную футболку.

А уже на следующий день к ним в гости зашла главная поклонница Манчестер Юнайтед, разбившая сердце Пепу Гвардиоле, голливудская актриса Джулия Робертс.

И в отличие от рестлеров она получила сразу две футболки: одну - именную с первым номером, а вторую со своей фамилией и игровым номером ей отдал Лисандро Мартинес. 

Ранее стало известно, что бывший форвард Манчестер Юнайтед принял решение завершить игровую карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США манчестер юнайтед WWE Джулия Робертс

Статьи по теме

Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию
Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из своих игроков Манчестер Юнайтед определился с судьбой одного из своих игроков
Ан-Наср Роналду подписал футболиста МЮ Ан-Наср Роналду подписал футболиста МЮ
Фернандеш: Харри сейчас не в лучшем состоянии, но он поздравил меня Фернандеш: Харри сейчас не в лучшем состоянии, но он поздравил меня
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Другие страны00:18
Кто следующий?: Интер Майами приобрел у другой команды слот под легионера
Вчера, 23:58
Европа23:58
Вратарь Баварии отправится в аренду в Штутгарт
Формула 123:47
Вы заплатите за это: Ферстаппен ответил Норрису после разбитого трофея
НБА23:26
Вся карьера в Филадельфии или обмен в Нью-Йорк: что с будущим Эмбиида
Бокс22:57
Бывший чемпион мира анонсировал свое возвращение в ринг
Велоспорт22:53
Тур де Франс-2023: Меус выиграл последний этап, а Вингегор стал победителем турнира
Велоспорт22:45
Вингегор стал победителем Тур де Франс-2023
Европа22:39
Звезды Голливуда и рестлинга навестили Манчестер Юнайтед в турне по США
Бокс22:20
Тайсон сделал прогноз на бой Канело - Чарло
Сборные21:58
Йокич не сыграет на чемпионате мира-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK