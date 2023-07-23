Звезды Голливуда и рестлинга навестили Манчестер Юнайтед в турне по США
Недавно Манчестер Юнайтед прибыл в США, где проведет ряд товарищеских матчей в рамках предсезонного турне.
Минувшей ночью один из них завершился уверенной победой над Арсеналом со счетом 2:0, благодаря голам нового капитана "красных дьяволов" Бруно Фернандеша и Джейдона Санчо.
Перед этим манкунианцев навестили гости из мира рестлинга - MVP и Омос, которые пообщались с игроками и главным тренером Эриком тен Хагом.
После беседы английский коллектив подарил рестлерам клубную футболку.
When @The305MVP and @TheGiantOmos met @MarcusRashford and Erik ten Hag of @ManUtd 😍 pic.twitter.com/YWaJAwZjni— WWE UK (@WWEUK) July 23, 2023
.@TheGiantOmos and @The305MVP enjoy the action at the @ManUtd vs. @Arsenal game at MetLife Stadium! ⚽️ pic.twitter.com/Tst3qPe7bR— WWE (@WWE) July 22, 2023
А уже на следующий день к ним в гости зашла главная поклонница Манчестер Юнайтед, разбившая сердце Пепу Гвардиоле, голливудская актриса Джулия Робертс.
И в отличие от рестлеров она получила сразу две футболки: одну - именную с первым номером, а вторую со своей фамилией и игровым номером ей отдал Лисандро Мартинес.
⭐️🤝🔴— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2023
So good to see Julia Roberts once again following Saturday's game! 📸#MUFC || #MUTOUR23 pic.twitter.com/9eksp8Lqn5
Ранее стало известно, что бывший форвард Манчестер Юнайтед принял решение завершить игровую карьеру.
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