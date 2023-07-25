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Экс-игрок Барселоны - о причинах ухода: Хави запрещал мне тренироваться

Испанец раскритиковал бывший коллектив.
Сегодня, 19:50
Рики Пуч / Getty Images
Рики Пуч / Getty Images

Хавбек Лос-Анджелес Гэлакси Рики Пуч высказался об уходе из Барселоны.

"Перед окончанием сезона Хави лично сообщил мне, что не рассчитывает на меня. Возможно, президент считал иначе – он говорил, что я игрок на будущее, и что он хочет, чтобы я остался, но я не хотел оставаться в клубе, где тренер не хотел меня видеть.

Не было хорошего отношения ко мне на тренировках, это правда. Несколько недель Хави не разрешал мне тренироваться, хотя мне не могут этого запрещать, пока у меня есть контракт. Это беспокоило меня больше всего. Тогда я быстро принял решение и нашел выход.

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Меня удивляет, что он так поступил. Еще и потому, что Хави дважды предлагал моим родителям приехать в Катар. У меня были хорошие отношения с моими родителями.

Больше всего меня ранило то, что я думал, что мы были близки с семьей Хави. Я не смог добиться успеха с ним, с игроками такое случается. Но меня беспокоило, что я не мог тренироваться в первую неделю предсезонки", – сказал испанец в интервью изданию As.

Напомним, Барселона отпустила Рики Пуча бесплатно летом 2022 года, однако получит 50% от следующей продажи своего воспитанника. Кроме того, каталонцы оставляют за собой право выкупа игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лос-Анджелес Гэлакси рики пуч

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