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Режим фанатки разблокирован: Известная певица посвятила Месси публикацию в соцсетях

Аргентинец покорил сердце молодой дамы.
Сегодня, 00:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси восхитил своей невероятной игрой известную певицу Камилу Кабельо.

Аргентинец в недавнем матче против Атланты забил два гола и отдал один ассист. Кубино-американская исполнительница наблюдала за событиями игры с первых рядов, после чего написала восторженный пост в Инстаграме о футболисте.

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"Режим девушки-фанатки был полностью разблокирован, когда я увидела Лео Месси - явно GOAT, но также такого доброго и щедрого своей энергией", - говорится в заявлении Кабельо.

Напомним, контракт Месси с Интер Майами рассчитан до конца 2025 года.

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