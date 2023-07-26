Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом

Возможно, аргентинец имел в виду что-то другое, но от этого празднование выглядит не менее забавно.

В ночь на среду, 26 июля, состоялся 23-й матч Сергея Кривцова в составе Интер Майами. А еще Лионель Месси провел свою вторую игру за команду из Флориды.

И второй поединок получился еще лучше, чем первый: 36-летний аргентинец записал на свой счет дубль + ассист, которые позволили его команде победить Атланту со счетом 4:0 в рамках кубка лиги.

Один из своих голов Месси решил отпраздновать по-особенному, что заставило пустить скупую слезу всех фанатов одной всемирно известной американской франшизы.

Лионель повернулся к Дэвиду Бекхэму и протянул в его сторону руку, что напомнило жест удушения Силой в стиле Дарта Вейдера из "Зввездных Войн".

Также существует версия, что этим жестом он как бы намекнул Бексу: "Подержи мое пиво", пока он творит новую историю на полях США.

В любом случае эта ночь получилась исторической для Лионеля Месси, ведь он сумел отличиться в воротах сотого соперника в своей карьере.

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