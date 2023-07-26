iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси перешел на "темную сторону силы", праздную гол вместе с Бекхэмом

Возможно, аргентинец имел в виду что-то другое, но от этого празднование выглядит не менее забавно.
Сегодня, 15:47
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм / Getty Images
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм / Getty Images

В ночь на среду, 26 июля, состоялся 23-й матч Сергея Кривцова в составе Интер Майами. А еще Лионель Месси провел свою вторую игру за команду из Флориды.

И второй поединок получился еще лучше, чем первый: 36-летний аргентинец записал на свой счет дубль + ассист, которые позволили его команде победить Атланту со счетом 4:0 в рамках кубка лиги.

Один из своих голов Месси решил отпраздновать по-особенному, что заставило пустить скупую слезу всех фанатов одной всемирно известной американской франшизы.

Лионель повернулся к Дэвиду Бекхэму и протянул в его сторону руку, что напомнило жест удушения Силой в стиле Дарта Вейдера из "Зввездных Войн".

Также существует версия, что этим жестом он как бы намекнул Бексу: "Подержи мое пиво", пока он творит новую историю на полях США.

В любом случае эта ночь получилась исторической для Лионеля Месси, ведь он сумел отличиться в воротах сотого соперника в своей карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Дэвид Бекхэм интер майами

Статьи по теме

Sold out: Интер Майами распродал все футболки Месси Sold out: Интер Майами распродал все футболки Месси
Всем угодила: Кардашьян преодолела более 4 тысяч миль, чтобы посмотреть и дебют Месси, и игру Роналду Всем угодила: Кардашьян преодолела более 4 тысяч миль, чтобы посмотреть и дебют Месси, и игру Роналду
Интер Майами близок к подписанию еще одного экс-партнера Месси Интер Майами близок к подписанию еще одного экс-партнера Месси
Без россии и беларуси: Страны-агрессоры не получили официальных приглашений на Олимпиаду-2024 Без россии и беларуси: Страны-агрессоры не получили официальных приглашений на Олимпиаду-2024
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа18:51
Sold out: Интер Майами распродал все футболки Месси
Олимпийские игры18:29
Без россии и беларуси: Страны-агрессоры не получили официальных приглашений на Олимпиаду-2024
Европа18:20
Почеттино высказался касаемо слухов об интересе Челси к Мбапппе
Лига конференций17:58
Ворскла огласила заявку на матчи квалификации Лиги конференций
Европа17:50
Севилья отказалась продавать Баварии своего ключевого игрока
Бокс17:32
Президент WBC рассказал, кто может стать обязательным претендентом на титул Фьюри
Европа17:23
Челси опережает Арсенал в гонке за хавбека Аякса
Другие страны17:02
Чемпионат мира-2023 (женщины): Испания уничтожила Замбию, Канада одержала волевую победу над Ирландией
Европа16:56
Интер в стиле "Барби" объявил о назначении нового капитана
Европа16:45
Бавария - Манчестер Сити 1:2 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK