"Б**ть, он забил более 60 голов за сезон": Гвардиола высказался об адаптации Холанда

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром прошлого сезона АПЛ, побив рекорд по количеству голов за одну кампанию в чемпионате Англии, завоевал требл с Манчестер Сити и стал лучшим футболистом, и лучшим молодым футболистом АПЛ в сезоне-2022/23.

Именно поэтому, вероятно, Пеп Гвардиола крайне сильно удивился, услышав на одной из пресс-конференций вопрос об адаптации норвежца в стане "горожан".

Специалист ответил журналисту в достаточно яркой несвоественной манере, заверив, что Холанд полностью адаптировался в его коллективе.

"Я могу сказать, что Эрлинг Холанд очень быстро адаптировался в Манчестер Сити. Когда ты забиваешь больше 60 голов за сезон?

Б***ь! Он адаптировался очень, очень быстро и очень хорошо. Поэтому я не вижу, из-за чего здесь можно спорить", - ответил испанец.

Pep Guardiola'nın, Erling Haaland'ın geçen sezon attığı gol sayısına tepkisi:



Pep Guardiola: "S**tir."pic.twitter.com/cvRlH9dQca — Asist Analiz (@asistanaliz) July 27, 2023

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