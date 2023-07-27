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"Б**ть, он забил более 60 голов за сезон": Гвардиола высказался об адаптации Холанда

Пеп красноречиво отреагировал на вопрос журналиста.
Сегодня, 15:43
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром прошлого сезона АПЛ, побив рекорд по количеству голов за одну кампанию в чемпионате Англии, завоевал требл с Манчестер Сити и стал лучшим футболистом, и лучшим молодым футболистом АПЛ в сезоне-2022/23.

Именно поэтому, вероятно, Пеп Гвардиола крайне сильно удивился, услышав на одной из пресс-конференций вопрос об адаптации норвежца в стане "горожан".

Специалист ответил журналисту в достаточно яркой несвоественной манере, заверив, что Холанд полностью адаптировался в его коллективе.

"Я могу сказать, что Эрлинг Холанд очень быстро адаптировался в Манчестер Сити. Когда ты забиваешь больше 60 голов за сезон?

Б***ь! Он адаптировался очень, очень быстро и очень хорошо. Поэтому я не вижу, из-за чего здесь можно спорить", - ответил испанец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд

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