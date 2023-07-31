Освистали и скандировали имя Шакиры: Пике попытались унизить на вечеринке в Мадриде

Бывший игрок Барселоны и сборной Испании Жерар Пике угодил в неприятную историю в одном из ночных клубов Мадрида из-за своей экс-избранницы Шакиры.

Испанец находился на вечеринке по случаю завершения его футбольного турнира Королевская лига, но, похоже, на мероприятии также оказалось немало поклонников колумбийской певицы, которые решили припомнить футболисту его измену и скандальное расставание пары.

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Когда Пике вышел на сцену с микрофоном, чтобы произнести речь, все пошло не так, как он предполагал. Ему не дали сказать и слова, поскольку многие из присутствующих начали скандировать имя Шакиры и освистывать его. Жерар попытался их успокоить, но у него не получилось.

В итоге Пике выдал: "И что? Что происходит? Я чемпион мира, а вы никто. Следите за своей жизнью".

После в клубе еще и включили известную песню Шакиры "Waka Waka", которая была гимном чемпионата мира-2010.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!!😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica 💫 (@moviriv) July 30, 2023

Ранее сообщалось, что Шакире приписывают роман с известным баскетболистом.

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