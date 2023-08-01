Алвес может получить большой тюремный срок

Бразилец будет признан виновным в деле по изнасилованию.

Экс-защитник Барселоны Дани Алвес обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает RMC Sport.

Следственный суд столицы Каталонии завершил расследование и пришел к выводу, что есть все признаки изнасилования футболистом девушки в туалете ночного клуба.

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В среду 40-летний бразилец будет доставлен в суд для уведомления о судебном преследовании и назначении даты слушаний. Игроку грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.

Напомним, Алвес находится под стражей с 20 января.

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