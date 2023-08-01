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Эвертон Миколенко близок к подписанию перспективного нападающего

Юссеф Шермити вскоре пройдет медосмотр для клуба.
Сегодня, 16:37
Юссеф Шермити / Getty Images
Юссеф Шермити / Getty Images

Мерсисайдский Эвертон вскоре усилит линию атаки перспективным футболистом.

Как сообщает Sky Sports, ожидается, что позже на этой неделе медосмотр для клуба пройдет Юссеф Шермити. Игрок перейдет из лиссабонского Спортинга.

Ожидается, что за трансфер португальца тунисского происхожедния "ириски" заплатят 12 млн фунтов стерлингов + 3.5 млн фунтов стерлингов бонусами.

Сколько будет зарабатывать талант и на сколько будет подписан контракт остается неизвестным для широкой общественности.

Стоит сказать, что в минувшем сезоне Шермити дебютировал в профессиональном футболе, забив 3 гола и отдав 2 ассиста за 16 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Спортинг Лиссабон

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