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Холанд поучаствовал в милом челлендже со звездой корейской поп-группы

Норвежец стал звездой на азиатском рынке.
Сегодня, 16:19
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд прославился во время турне по Азии.

Норвежец стал участником шоу на ютуб канале известной корейской модели и певицы Джису. Футболист дал интервью, в котором побеседовал с девушкой.

Игрок неправильно произнес имя Нуны, на что она отшутилась: "Теперь у нас взаимоотношения нуны и донсэна (старшей сестры и младшего брата)".

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Также Эрлинг принял участие в милом челлендже, который весьма популярен в Южной Корее. Холанд повторял движения за певицей, держа в руках черные бантики.

Отметим, форвард является весьма популярным человеком в Азии. "Ты просто огонь, будто Холанд". В Корее используют данную фразу, чтобы сказать, что кто-то невероятно крут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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