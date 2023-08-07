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Аль-Хилаль хочет арендовать форварда Атлетико

Фелиш может стать еще одним игроком, который отправится в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 00:14
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Саудовский Аль-Хилаль связался с мадридским Атлетико относительно аренды Жоау Фелиша, пишет Фабрицио Романо.

Саудовцы готовы оформить годовую аренду португальца или же, если игрок захочет, полноценный трансфер.

Сам Жоау хотел бы перебраться в Барселону, но куда сильнее он хочет просто покинуть "матрасников", а потому пока не отклонял предложение саудовцев.

Романо считает, что игрок точно не останется в Мадриде, но вряд ли Барселона сумеет оформить такой трансфер.

Ранее стало известно, что ПСЖ согласовал трансфер Гонсалу Рамуша.

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