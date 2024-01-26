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Наставник сборной Португалии высказался о форме Фелиша в Барселоне

Роберто Мартинес не понимает почему Жоау подвергается критике.
Вчера, 22:59
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями о текущем положении Жоау Фелиша в Барселоне.

Специалист напомнил, что в начале этого сезона у нападающего был очень хороший период.

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"Я не понимаю, почему к нему приковано столько внимания. Он игрок, взятый в аренду, и в сентябре и октябре он играл на очень высоком уровне.

В Барселоне он выглядит счастливым и преданным своему делу. Он не похож на человека, взятого в аренду", - сказал Мартинес.

Отметим, что в сентябре и октябре Фелиш провел 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста, а с ноября по январь у него 3 гола и 1 результативный пас в 16 играх.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона португалия жоау фелиш

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