Сын Симеоне получил тяжелейшую травму после грубого подката

Младший сын Диего Симеоне, Джулиано, пока что не заслужил место в команде своего отца, а потому он второй сезон подряд ушел в аренду.

И если опыт в Сарагосе получился относительно успешным (37 матчей, 9 голов, 3 ассиста), то старт карьеры в Алавесе не задался с самого начала.

Как сообщает Football Espana, 20-летний аргентинец принимал участие в товарищеском матче против Бургоса, который завершился поражением его команды со счетом 1:2.

На 86-й минуте поединка Симеоне-младший в центре поля прорывался по правому флангу. Его забег жестоким подкатом решил остановить защитник Матос, который просто срубил форварда.

Как оказалось, он нанес ему тяжелую травму, ведь по картинке можно заметить, как нога Симеоне находилась в неестественном положении, что свидетельствует о переломе.

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Все игроки, присутствовавшие на поле, попросили медицинский штаб по-быстрее прийти на помощь. В результате произошедшего Джулиано Симеоне уехал с поля на машине скорой помощи под аплодисменты публики.

Стоит отметить, что именно Джулиано забил единственный гол своей команды в этой встрече.

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