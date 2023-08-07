iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сын Симеоне получил тяжелейшую травму после грубого подката

Молодой нападающий стал жертвой необдуманных действий в товарищеском матче.
Сегодня, 10:11
Джулиано Симеоне / Getty Images
Джулиано Симеоне / Getty Images

Младший сын Диего Симеоне, Джулиано, пока что не заслужил место в команде своего отца, а потому он второй сезон подряд ушел в аренду.

И если опыт в Сарагосе получился относительно успешным (37 матчей, 9 голов, 3 ассиста), то старт карьеры в Алавесе не задался с самого начала.

Как сообщает Football Espana, 20-летний аргентинец принимал участие в товарищеском матче против Бургоса, который завершился поражением его команды со счетом 1:2.

На 86-й минуте поединка Симеоне-младший в центре поля прорывался по правому флангу. Его забег жестоким подкатом решил остановить защитник Матос, который просто срубил форварда.

Как оказалось, он нанес ему тяжелую травму, ведь по картинке можно заметить, как нога Симеоне находилась в неестественном положении, что свидетельствует о переломе.

Читай также: Один из лидеров Атлетико согласился на переезд в Саудовскую Аравию

Все игроки, присутствовавшие на поле, попросили медицинский штаб по-быстрее прийти на помощь. В результате произошедшего Джулиано Симеоне уехал с поля на машине скорой помощи под аплодисменты публики.

Стоит отметить, что именно Джулиано забил единственный гол своей команды в этой встрече.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алавес Диего Симеоне Джулиано Симеоне

Статьи по теме

Симеоне выступил с заявлением касаемо желания Феликса перейти в Барселону Симеоне выступил с заявлением касаемо желания Феликса перейти в Барселону
Сын Симеоне продлит контракт с Атлетико Сын Симеоне продлит контракт с Атлетико
Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Диего Симеоне Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Диего Симеоне
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:00
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Бокс12:40
Майк Тайсон объяснил, почему считает Усика фаворитом в бою с Дюбуа
Олимпийские виды12:30
Дзюдо - Hungary Masters 2023: результаты и итоги турнира
Лига конференций12:15
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция
НБА11:51
Форвард Денвера порвал крестообразные связки колена во время матча за сборную
Европа11:45
ПСЖ подождет: Мбаппе наслаждается отпуском с двумя потрясающими девушками в бикини
ММА11:33
Цукерберг предложил дату проведения боя с Маском
Украина11:01
Лучший тренер тура УПЛ: дебютная победа ЛНЗ принесла Ковпаку награду
Украина11:00
Безумный автогол Ворсклы, супер сейв голкипера Оболони и скандальный мяч Матвиенко: итоги 2 тура УПЛ
Украина10:36
Лучший игрок тура УПЛ: Климчук забрал победу в номинации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK