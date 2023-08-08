iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси рискует потерять на длительный срок звездного новичка

Кристофер Нкунку может пропустить минимум пару месяцев из-за травмы.
Сегодня, 07:59
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Тренерский штаб Челси в начале нового сезона не сможет рассчитывать на новичка команды Кристофера Нкунку.

Атакующий полузащитник получил травму колена во время предсезонной подготовки в товарищеском матче с дортмундской Боруссией (1:1).

Читай также: Звездный новичок Челси получил травму в матче с Боруссией

Изначально предполагалось, что 25-летний француз может пропустить только стартовый поединок английской Премьер-лиги против Ливерпуля 13 августа, но, как утверждает журналист Алекс Голдберг, повреждение игрока оказалось серьезнее, чем ожидали.

По его информации, на восстановление новичку "синих" потребуется минимум пару месяцев.

Напомним, что Нкунку перешел в Челси из Лейпцига этим летом. Лондонский клуб заплатил за французского полузащитника 60 миллионов евро. Контракт игрока с "синими" рассчитан до июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что Челси может усилить центр поля хавбеком ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристофер Нкунку

Статьи по теме

Челси может усилить центр поля хавбеком ПСЖ Челси может усилить центр поля хавбеком ПСЖ
Челси заинтересован в приобретении полузащитника ПСЖ Челси заинтересован в приобретении полузащитника ПСЖ
Челси выигрывает гонку за талантливого форварда Сантоса Челси выигрывает гонку за талантливого форварда Сантоса
Ювентус назвал условия для обмена Влаховича на Лукаку Ювентус назвал условия для обмена Влаховича на Лукаку
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Европы11:00
Лига Европы-2023/24: матч квалификации Астана - Лудогорец откроет новый сезон турнира
Украина10:51
Игроки Миная поддержали в больнице мальчика, травмировавшего руку в матче против ЛНЗ
Европа10:21
Монако близок к подписанию хавбека-неудачника Ювентуса
Лига Чемпионов09:52
Лига чемпионов: Копенгаген примет Спарту, ПСВ сыграет со Штурмом в третьем отборочном раунде
ММА09:50
Илон Маск - Марк Цукерберг: где смотреть бой
Европа09:25
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, плей-офф женского ЧМ-2023
Европа09:20
Отец Неймара высказался об уходе сына из ПСЖ
Другие страны08:55
Чемпионат мира-2023 (женщины): в парах Колумбия - Ямайка, Франция - Марокко определятся последние четвертьфиналисты
Бокс08:48
"Нужен кто-то, чтобы спасти шоу": Стал известен еще один кандидат на замену Уайту в бою с Джошуа
Теннис08:15
Калинина проиграла на старте турнира в Монреале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK