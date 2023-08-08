Челси рискует потерять на длительный срок звездного новичка

Тренерский штаб Челси в начале нового сезона не сможет рассчитывать на новичка команды Кристофера Нкунку.

Атакующий полузащитник получил травму колена во время предсезонной подготовки в товарищеском матче с дортмундской Боруссией (1:1).

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Изначально предполагалось, что 25-летний француз может пропустить только стартовый поединок английской Премьер-лиги против Ливерпуля 13 августа, но, как утверждает журналист Алекс Голдберг, повреждение игрока оказалось серьезнее, чем ожидали.

По его информации, на восстановление новичку "синих" потребуется минимум пару месяцев.

Напомним, что Нкунку перешел в Челси из Лейпцига этим летом. Лондонский клуб заплатил за французского полузащитника 60 миллионов евро. Контракт игрока с "синими" рассчитан до июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что Челси может усилить центр поля хавбеком ПСЖ.

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